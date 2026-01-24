Il calo delle nascite influisce direttamente sull’occupazione, mettendo a rischio la vitalità delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni. Secondo il rapporto della Cgia, l’invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida non solo demografica ma anche economica, poiché riduce la forza lavoro disponibile. Comprendere questa relazione è essenziale per valutare le implicazioni future sul mercato del lavoro e sulla sostenibilità delle imprese italiane.

“L’invecchiamento della popolazione non è un tema solo demografico: è anche un problema economico, soprattutto per le piccole e micro imprese”. A spiegarlo è stata la Cgia di Mestre in un’analisi sottolineando che “in molti paesi europei, e in Italia in particolare, il ricambio generazionale nel mercato del lavoro si è inceppato. O quasi. I lavoratori che vanno in pensione non sempre vengono sostituiti da giovani in numero sufficiente e questo squilibrio sta diventando un vincolo strutturale alla crescita. Per le piccole aziende il primo rischio è operativo”. Peraltro, c’è una questione occupazionale non indifferente dietro il calo delle nascite: “La carenza di manodopera riduce la capacità produttiva e rende più difficile presidiare ruoli chiave, soprattutto nei settori tecnici e manifatturieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meno nascite vuol dire meno lavoro: il rapporto della Cgia sul rapporto tra calo demografico e occupazione

