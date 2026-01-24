Meloni risponde a Trump sull’Afghanistan | Inaccettabile minimizzare il contributo degli alleati

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump riguardo al ruolo degli alleati della NATO in Afghanistan. Meloni ha affermato che è inaccettabile minimizzare il contributo degli alleati e ha sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale. La posizione italiana evidenzia l’impegno comune e la volontà di mantenere un dialogo costruttivo su questioni di sicurezza e cooperazione internazionale.

Arriva una presa di posizione netta da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui gli alleati della NATO sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni militari in Afghanistan. Parole che hanno suscitato stupore e irritazione a Roma, come emerge da una nota ufficiale di Palazzo Chigi diffusa nelle ultime ore. L’attivazione storica dell’Articolo 5 dopo l’11 settembre. «Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump», si legge nella nota ufficiale di Palazzo Chigi, che richiama un passaggio storico fondamentale: dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la NATO attivò l’ Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni risponde a Trump sull’Afghanistan: “Inaccettabile minimizzare il contributo degli alleati” Meloni a Trump: "Inaccettabile sminuire il ruolo degli alleati in Afghanistan. L'amicizia Italia-Usa necessita rispetto"Il discorso di Meloni a Trump sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando come sia inaccettabile sminuire il ruolo dei Paesi Nato in Afghanistan. Leggi anche: Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: “Inaccettabile”. Crosetto “manderà lettera al Pentagono e a Rutte” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Meloni: Ho chiesto a Trump di rivedere il Board of peace. Spero che potremo dargli il Nobel; Meloni fa asse con Merz, a Trump ho chiesto di cambiare il Board; Meloni mediatrice sente Merz e Rutte: dialogare con Trump sul piano Nato; Tra Draghi e Trump. Così nasce il nuovo asse. Meloni risponde a Trump sull’Afghanistan: Inaccettabile minimizzare il contributo degli alleatiArriva una presa di posizione netta da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald ... thesocialpost.it Afghanistan, Meloni sferza Trump: Sono morti 53 italiani. Inaccettabile sminuire il contr...In quasi vent’anni di impegno, l'Italia ha sostenuto un costo che non si può mettere in dubbio: 53 soldati italiani caduti e oltre 700 feriti mentre erano impegnati in operazioni di combattimento, mi ... msn.com Leonardo Donno. . Caro bollette Il governo Meloni non risponde e scappa da oltre un anno. MoVimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle Puglia Leonardo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.