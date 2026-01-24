meloni merz una nuova euro coppia

Giorgia Meloni risponde con fermezza alle critiche sull’isolamento dell’Italia, sottolineando il ruolo di punto di riferimento internazionale. In un contesto di relazioni europee, il suo approccio mira a rafforzare la posizione del paese, mantenendo un equilibrio tra impegni internazionali e interessi nazionali. Questa dinamica si inserisce nel quadro di un’Europa in evoluzione, dove le alleanze e le strategie politiche assumono un ruolo centrale per il futuro del continente.

«Io isolata? Ma se sono diventata l’infopoint dei problemi internazionali..». Sorride Giorgia Meloni quando le riferiscono la narrativa dell’opposizione sull’Italia ai margini della politica europea. Non è vero che Meloni abbia tenuto fermo il suo aereo fino al pomeriggio di giovedì nella vana attesa che a Davos Trump le concedesse un incontro a quattrocchi. I due si erano sentiti mercoledì e lei lo aveva informato che un’apertura alla partecipazione italiana al Consiglio per la pace a Gaza al di fuori di un contesto globale è incompatibile con la nostra Costituzione. Trump ha ragione quando dice che l’Italia vuole partecipare, ma sa di dover modificare il regolamento del Consiglio se vuole che entriamo noi e altri paesi – per esempio, la Germania – come ha chiarito ieri il cancelliere Merz nella conferenza stampa congiunta con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Vertice Meloni-Merz: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino» | Perché Meloni ha detto no al Board of PeaceIl vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici.

