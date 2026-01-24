Il recente accordo tra Meloni e Merz a Roma punta a rafforzare la competitività europea attraverso la riduzione degli ostacoli burocratici e l'apertura a nuovi mercati. L’obiettivo è favorire la crescita economica, facilitando l’ingresso in aree come il Mercosur, che conta circa 700 milioni di potenziali consumatori tra Argentina, Brasile e altri Paesi. Questa strategia mira a sostenere le imprese italiane e europee nel contesto globale.

Aprire l’Europa a nuovi mercati per mettere le ali alla crescita. Dopo il Mercosur - con una “piazza” di 700 milioni di consumatori potenziali distribuiti tra Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay - l’Europa guarda a un accordo di libero mercato con l’India, e a seguire con l’Asia e l’Australia. Tasselli di un puzzle che deve disegnare una ripartenza che consenta al Vecchio Continente di uscire dalle secche in cui si è cacciato, complici i lacci e i lacciuoli che si è auto imposto imbavagliando la crescita. Ed è la rotta che, a una manciata di giorni dal summit bilaterale dell’Ue a Nuova Delhi, Italia e Germania tracciano insieme, nel vertice che ieri ha visto arrivare a Roma Friedrich Merz con 10 ministri al seguito, compreso il numero due del Bundeskanzleramt, il ministro delle Finanze e vice cancelliere Lars Klingbeil. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni-Merz, il patto di Roma per la competitività: meno vincoli burocratici e caccia ai nuovimercati

Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Tutti i punti dell'accordo Meloni-Merz per rilanciare la competitività europea. L'anticipazione del FoglioEcco un'introduzione adatta alle tue richieste: Un documento di tre pagine diffuso a Bruxelles suggerisce possibili accordi tra Italia e Germania per rafforzare la competitività dell’Unione Europea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Italia-Germania, l'asse si consolida: Merz da Meloni per una nuova Ue; Italia-Germania, Meloni: Sulla competitività l’Ue cambi passo. Merz: ci difenderemo dai dazi; Cresce l'asse Roma-Berlino, linea comune sul dialogo con Trump; Meloni-Merz, il patto di Roma per la competitività: meno vincoli burocratici e caccia ai nuovimercati.

Meloni-Merz, un nuovo patto per ridare forza all’EuropaMentre il tradizionale asse franco-tedesco attraversa una fase di evidente difficoltà, prende forma un nuovo canale di dialogo politico in Europa: quello tra ... thesocialpost.it

Svolta Meloni-Merz sull’Europa: «Sia protagonista del suo destino»Cambiare per non morire. Per non essere declassata a vecchia gloria del passato. L'Europa deve «scegliere se intenda essere protagonista del proprio destino o subirlo». E ... ilmessaggero.it

Vertice Italia-Germania, Meloni: "Spero potremo dare a Trump il Nobel per la Pace". https://tg.la7.it/esteri/bilaterale-meloni-merz-vertice-italia-germania-europa-23-01-2026-251425 - facebook.com facebook

In Europa cresce un’intesa. Ma c’è un punto che resta scoperto Meloni e Merz in pressing su Trump: “Rivedere il Board of Peace” x.com