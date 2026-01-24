meloni merz i nuovi alleati

Nella cornice di Villa Pamphilj, Italia e Germania hanno formalizzato la loro collaborazione, segnando un nuovo passo nelle relazioni internazionali. L'incontro di ieri ha rappresentato un momento importante per rafforzare i legami tra i due paesi, sottolineando l'impegno condiviso su questioni strategiche e diplomatiche. Questa alleanza si inserisce in un contesto di continuità e dialogo, con l’obiettivo di promuovere interessi comuni a livello europeo e globale.

Tra le sale e gli affreschi di Villa Pamphilj, Italia e Germania hanno apposto ieri il sigillo sulla loro alleanza. Un’intesa che nelle aspettative dei due governi protagonisti non si ferma ai rapporti bilaterali, ma ha l’ambizione di ridisegnare gli equilibri europei. "Intendiamo fare la nostra parte per consolidare un’amicizia strategica non solo per le nostre nazioni ma per l’Europa intera", ha confermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Il primo passo in questa direzione sarà la presentazione da parte dei due leader di un "non paper", ovvero di un documento informale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

