Meloni e le prime sagge crepe dell’amicizia con Trump
Giorgia Meloni ha recentemente commentato le dichiarazioni di Donald Trump sull’Afghanistan, segnando un punto di svolta nelle relazioni internazionali italiane. La sua presa di posizione non è un atto di polemica, ma riflette un cambiamento di approccio e una maggiore attenzione alla responsabilità politica. In un contesto globale complesso, queste parole indicano le prime crepe di un’amicizia più consolidata, aperta a valutazioni critiche e distinte.
C’è un momento in cui la politica estera smette di essere tifo e diventa responsabilità. La dichiarazione di Giorgia Meloni sulle parole di Donald Trump sull’Afghanistan va letta così: non come uno scatto polemico, ma come l’ennesimo distinguo di una fase nuova. Una fase in cui l’Italia resta saldamente ancorata all’alleanza atlantica ma non rinuncia più a dire, quando serve, che l’amicizia non coincide con l’acquiescenza. Meloni parla di “stupore” per l’idea che gli alleati Nato sarebbero “rimasti indietro”. E ricorda un fatto che non è materia di interpretazione: “Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Nato ha attivato l’Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il recente scambio tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha attirato l'attenzione su temi di rispetto e collaborazione tra alleati.
Prime Minister Giorgia Meloni Vs President Donald Trump
Argomenti discussi: Cosa è andata a fare Giorgia Meloni in Giappone; Minerali critici e semiconduttori, Meloni sigla l’alleanza con il coreano Lee; Quale emergenza viene per prima? A Meloni la scelta; Giorgia Meloni in Giappone, domani incontra Takaichi: Difendiamo diritto internazionale.
