Melito Porto Salvo devastato dal ciclone Harry il sindaco Nastasi invoca misure straordinarie

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Melito Porto Salvo ha subito ingenti danni sulla costa ionica reggina. Il sindaco Tito Nastasi ha richiesto misure straordinarie per favorire la ripresa del territorio, evidenziando la necessità di interventi tempestivi e mirati. La situazione richiede attenzione immediata per affrontare le conseguenze del maltempo e garantire la ripresa delle attività locali.

Dopo il passaggio devastante del ciclone Harry e la conta dei danni sui territori della costa ionica reggina, Tito Nastasi, sindaco di Melito Porto Salvo, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, chiede misure straordinarie per la ripresa del territorio.“Il passaggio del ciclone.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il ciclone Harry colpisce Melito Porto Salvo: collassato parte del lungomare dei MilleIl ciclone Harry ha coinvolto Melito Porto Salvo, causando il collasso di una parte del lungomare dei Mille.

Riposto, Pogliese e Sbardella (FdI): sopralluogo nel porto devastato dal ciclone HarryNel pomeriggio di ieri, il deputato Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia hanno effettuato un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione al porto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), lungomare devastato da onde; Il ciclone Harry ha devastato strade, litorali e case: le immagini del disastro annunciato che costerà caro al Sud; Maltempo a Reggio Calabria, lungomare di Melito Porto Salvo devastato dalle mareggiate: crolla un tratto della passeggiata | VIDEO; Maltempo, conseguenze nefaste a Melito Porto Salvo: il Sindaco si rivolge a Regione e Governo per chiedere misure straordinarie.

Melito Porto Salvo devastata dal ciclone Harry: domani sopralluogo del ministro MusumeciIl ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sarà domani a Melito Porto Salvo , centro del Reggino duramente colpito dalle mareggiate dei giorni ... reggio.gazzettadelsud.it

Maltempo a Reggio Calabria, lungomare di Melito Porto Salvo devastato dalle mareggiate: crolla un tratto della passeggiata | VIDEOIl forte maltempo delle scorse ore e le violenti mareggiate hanno lasciato dietro di sé uno scenario di distruzione lungo la costa jonica reggina. A Melito Porto Salvo, il lungomare è stato letteralme ... strettoweb.com

Da Caulonia a Melito Porto Salvo litorali devastati e accessi alle spiagge cancellati dopo la... #cicloneHarry #costajonica #reggiocalabria - facebook.com facebook