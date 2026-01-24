Meldola 157 lampioni più ’ecologici’ in arrivo

A Meldola, a partire da lunedì 26, prenderà il via un intervento di rinnovamento dell’illuminazione pubblica. La fase, prevista fino al 31 marzo, coinvolgerà la conversione di 157 punti luce verso tecnologie a LED più efficienti e sostenibili. Questo intervento mira a migliorare l’illuminazione cittadina, riducendo i consumi energetici e l’impatto ambientale, contribuendo a un ambiente urbano più moderno e responsabile.

Inizierà lunedì 26 a Meldola l'intervento di illuminazione pubblica che si concluderà il 31 marzo che prevede la conversione degli ultimi 157 punti luce alla nuova e più efficiente moderna tecnologia a Led. L'operazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra Comune di Meldola, Hera Luce, società Benefit di illuminazione pubblica del Gruppo Hera. Questo intervento, che va a completare quello iniziato nel novembre 2019 e concluso nel 2020, che comportò la sostituzione di 1.100 dei 1.650 punti luce totali, prevede la sostituzione e l'ammodernamento tecnologico dei punti luce di varie zone della città con nuovi apparecchi di ultima generazione.

