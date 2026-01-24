Melania Trump perché la cifra folle spesa da Amazon per il documentario fa discutere

Recentemente si è molto discusso della cifra di 35 milioni di dollari spesa da AmazonMGM per il marketing del documentario su Melania Trump, in uscita il 30 gennaio. Questa somma, considerata elevata, solleva dubbi sulla strategia di promozione e sul potenziale successo al box office. Analizziamo i dettagli di questa operazione e le possibili implicazioni nel panorama dei contenuti audiovisivi.

Secondo le ultime stime, lo studio di Jeff Bezos non avrebbe badato a spese per promuovere il documentario sulla first lady, ma il risultato al box-office potrebbe essere disastroso Il noto insider di settore Matt Belloni sul suo sito Puck ha riportato che AmazonMGM ha speso la cifra assurda di 35 milioni di dollari solamente per il marketing di Melania, il documentario incentrato su Melania Trump e in uscita al cinema il 30 gennaio prossimo. Il film è stato acquistato per 40 milioni di dollari, il che significa che AmazonMGM ha speso finora 75 milioni di dollari per un titolo che potrebbe non guadagnare nemmeno 5 milioni di dollari in tutto il mondo nel weekend di apertura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa

