Il professor Andrea Lenzi del Cnr sottolinea come il semestre aperto nella medicina abbia rappresentato un passo importante, affermando che “la riforma funziona”. In un contesto di innovazione, questa iniziativa ha visto l’implementazione in tempi rapidi, ottenendo risultati positivi fin dai primi mesi. La riforma mira a migliorare l’efficienza e la qualità del settore, aprendo nuove opportunità di sviluppo e di aggiornamento professionale.

Milano – “La riforma è stata messa a terra in tempi coraggiosi: questo primo semestre aperto è un successo. Come per tutti i prototipi vincenti, un ritocco sarà necessario, ma siamo arrivati a garantire l’accesso a 25.000 studenti su 50.000, non con quiz “one shot”, ma con prove basate su una preparazione all’interno dell’università”. Andrea Lenzi, presidente del Cnr, è il coordinatore del Gruppo di lavoro del Ministero dell’Università sulla riforma dell’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il presidente del CNR, Andrea Lenzi, nel corso di un ANSAincontra, Roma 11 novembre 2025. ANSAMAURIZIO BRAMBATTI La selezione di medicina è ancora necessaria? “Una selezione ci deve essere per l’area medica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medicina, Andrea Lenzi (Cnr) promuove il semestre aperto: ”La riforma in una parola? Funziona”

Medicina, Bernini disposta a modificare la riforma del semestre aperto. Ma nessun passo indietro sui test di ingressoLa ministra Bernini ha annunciato la disponibilità a modificare le modalità di accesso al corso di Medicina, evidenziando però l'intenzione di mantenere inalterata la riforma del semestre aperto e il ritorno ai test d'ingresso, senza fare passi indietro.

