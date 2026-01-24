Mediaset spegne il Grande Fratello Vip | reality cancellato dal palinsesto ma non dai tribunali

Mediaset ha annunciato la cancellazione del Grande Fratello Vip dal palinsesto 2026, interrompendo così una delle produzioni più longeve della televisione italiana. La decisione rappresenta un cambiamento importante per il format, che ha accompagnato gli spettatori negli ultimi anni. Tuttavia, la questione legale legata alla trasmissione rimane aperta, lasciando spazio a sviluppi futuri.

Il Grande Fratello Vip 2026 non andrà in onda. La decisione, segna uno stop pesante per uno dei reality più longevi della televisione italiana. L’edizione avrebbe dovuto debuttare nella primavera del 2026, con avvio previsto per marzo, ma Mediaset ha scelto di fermare tutto. Una scelta maturata dopo settimane di incertezze, indiscrezioni e tensioni crescenti attorno al programma. Alla base dello stop c’è lo scontro legale ormai entrato nel vivo tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, una vicenda che ha finito per coinvolgere direttamente anche Mediaset. Le accuse lanciate da Corona attraverso il format “Falsissimo” hanno colpito non solo il conduttore, ma anche il programma stesso, parlando di presunti meccanismi interni e tirando in ballo almeno un ex concorrente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Grande Fratello Vip a rischio il futuro del reality tra riflessioni Mediaset e scenari alternativiIl futuro del Grande Fratello Vip appare incerto, con Mediaset che valuta diverse opzioni a seguito delle recenti riflessioni sul programma e sul suo ruolo nella programmazione primaverile.

Cancellato il Grande Fratello Vip: cosa c’è dietro la scelta shock di MediasetMediaset ha deciso di cancellare il Grande Fratello Vip, sorprendendo spettatori e addetti ai lavori.

