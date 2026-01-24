Pier Silvio Berlusconi ha visitato in modo spontaneo ProSiebenSat.1, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le aziende. La visita, non pianificata ufficialmente, evidenzia l’interesse nel rafforzare i rapporti e le sinergie tra i gruppi mediatici europei, con l’obiettivo di crescere insieme e migliorare l’offerta ai propri pubblici. Un gesto che testimonia l’attenzione di Mediaset verso il mercato tedesco e le opportunità di cooperazione.

Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1. Non un viaggio ufficiale né un incontro programmato. È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede di Monaco di Baviera del broadcaster tedesco da quando Mfe – MediaForEurope è diventata azionista di controllo. L’amministratore delegato di Mfe ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, per salutare il Ceo Marco Giordani e incontrare il management. Vista l’occasione, Berlusconi ha salutato il maggior numero possibile di persone e ha incontrato le principali funzioni dell’azienda, in un clima informale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mediaset, Pier Silvio Berlusconi visita ProSieben: "Uniti diventeremo più forti"

Pier Silvio Berlusconi: “Per Amadeus porte Mediaset sempre aperte”Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che le porte di Mediaset sono sempre aperte per Amadeus.

