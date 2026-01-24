Media | Usa chiedono all’Italia di far parte della Forza di stabilizzazione per Gaza

Gli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a partecipare come membro fondatore alla Forza internazionale di stabilizzazione (ISF) per Gaza. La richiesta si inserisce in un contesto di iniziative volte a promuovere stabilità e sicurezza nella regione, coinvolgendo più paesi nel supporto alle attività di peacekeeping e ricostruzione. La decisione finale spetta alle autorità italiane, che valuteranno le implicazioni di una possibile partecipazione.

Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all’ Italia di partecipare, come membro fondatore, alla Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) per Gaza. Si tratta del contingente concepito nell’ambito del piano di pace statunitense per monitorare la sicurezza nell’enclave palestinese. A riferirlo è Bloomberg, citando fonti informate. Secondo queste ultime, la proposta sarebbe stata presentata questa settimana alla premier Meloni e al ministero degli Esteri, che non avrebbero ancora deciso. In base alla richiesta, l’Italia non contribuirebbe con truppe ma sarebbe sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

