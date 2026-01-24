Medaglia individuale? No preferisco vedere il tricolore sul podio di una gara a squadre

Federico Pellegrino, 35 anni, si avvicina a Milano-Cortina 2026 con una visione chiara: non cerca medaglie personali, ma onorare il tricolore sul podio di una gara a squadre. Per lui, la gloria non è individuale, ma un’eredità condivisa. In questa fase della carriera, la motivazione resta nel valore del gruppo e nel rappresentare l’Italia, più che nei riconoscimenti individuali.

Non parla di medaglie personali, ma di bandiere. Non rincorre l'ultima gloria, ma un'eredità. Federico Pellegrino, 35 anni, si avvicina al conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026 con una certezza rara per un campione nella fase finale della carriera: l'obiettivo non è se stesso, ma il gruppo. Ieri ne è arrivata la conferma: piazza d'onore nella team sprint a skating di Goms insieme a Elia Barp, con quarta l'altra coppia azzurra formata da Davide Graz e Martino Carollo. "Siamo ancora sul podio, una bella conferma dopo il secondo posto di Davos, nel format che ci sarà anche ai Giochi. Siamo soddisfatti del nostro risultato ma anche di quello di Italia 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

