MC2 Saint Barth | ipotesi exit del fondo Ricavi a 140 milioni
MC2 Saint Barth, noto marchio di costumi, potrebbe avviare un’uscita del fondo di investimento, con ricavi stimati di circa 140 milioni di euro. La possibile operazione prevede un riassetto azionario, mentre uno dei cofondatori, originario di Bergamo, continua a influenzare lo sviluppo del brand. La notizia segna un momento importante per la strategia futura e l’assetto societario dell’azienda.
IL NOTO MARCHIO. I costumi di Saint Barth verso il riassetto azionario. Uno dei cofondatori originario di Bergamo. Il private equity internazionale Peninsula potrebbe presto uscire dal capitale di MC2 Saint Barth. Sarebbe la chiusura di un ciclo naturale avviato nel 2022: come spesso avviene per i fondi, l’orizzonte di permanenza media di tre-cinque anni avvalora le indiscrezioni su un possibile passaggio di mano a un nuovo investitore. Gli azionisti di MC2 Saint Barth mantengono le bocche cucite, ma la banca d’affari Lazard avrebbe ricevuto il mandato di sondare il mercato per l’eventuale cessione di quote. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
