Mazzette al Genio Civile di Roma I nomi tutte le pratiche sospette e il tariffario

Negli ultimi tempi sono emerse informazioni riguardanti presunte irregolarità nelle pratiche gestite dal Genio Civile di Roma, con sospetti di mazzette e pratiche sospette. Le indagini hanno evidenziato casi in cui, per risolvere procedure complesse, sono stati richiesti importi fino a 6.000 euro o più. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sull’efficienza degli uffici pubblici coinvolti.

Fino a 6.000 euro, anche di più in caso di necessità. I soldi per sistemare le pratiche più ostiche del Genio Civile di Roma non bastavano mai. Un tariffario vero e proprio per le tante pratiche per le tante pratiche sospette finite nell'inchiesta che ha portato all'emissione di tre misure agli.

