La Procura generale di Milano ha annunciato la richiesta di estradizione per Davide Erba, imprenditore e proprietario de Il Cittadino, coinvolto in una maxi frode legata a corsi di formazione inesistenti. Residente a Dubai, Erba è accusato di aver utilizzato crediti di imposta in modo indebito. La procedura mira a fare chiarezza su un caso che coinvolge un sistema di frode fiscale e crediti inesistenti.

La Procura generale di Milano chiederà al ministero della Giustizia l’ estradizione per Davide Erba, l’imprenditore 45enne proprietario dello storico bisettimanale monzese Il Cittadino, residente a Biassono ma da anni trasferito a Dubai, colpito da un mandato di arresto del Tribunale di Monza per indebita compensazione di crediti di imposta su fantomatici corsi di formazione fantasma. Con lui sono accusati due consulenti fiscali, il commercialista Lorenzo Rigoni, 42 anni, e l’avvocato Diego Zerri, 59 anni, finiti ai domiciliari perché accusati di avere consentito a una quindicina di imprenditori di frodare con questo sistema il Fisco per oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi frode sui corsi fantasma. La mossa della Procura generale. Chiesta l’estradizione per Erba

Truffa sui crediti d’imposta e corsi di formazione fantasma: la Procura chiede l’estradizione del proprietario del "Cittadino” Davide ErbaLa Procura di Milano ha chiesto l'estradizione di Davide Erba, proprietario de

Davide Erba, l'avvocato e il commercialista arrestati per la maxi frode di 4 milioni di euroA Monza, si sono diffuse notizie di un'indagine che ha portato all'arresto di un imprenditore, un avvocato e un commercialista, coinvolti in una maxi frode di circa 4 milioni di euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il trucco della cooperativa serbatoio: così la società di trasporti abbatteva il costo del lavoro; Maxi frode sull'Iva, la finanza sequestra l'azienda Napolitano store dell'imprenditore tiktoker. Che rilancia: Supereremo anche questa; Maxi truffa con i Superbonus 110 e Sismabonus: perquisizioni e sequestri per 10 milioni; Maxi frode sui bonus edilizi, scatta il sequestro da 14 milioni - POP.

Maxi frode sui crediti d’imposta: 72 indagati nell’Agro nocerinoSono 72 gli indagati individuati dalla Procura di Nocera Inferiore nell’ambito di una maxi inchiesta che coinvolge i comuni di Angri, Scafati, Nocera Inferiore e Pagani. agro24.it

Frode nel settore immobiliare. Fatture false per evadere le imposte: quattro indagati. Sequestrati conti correnti e beni di lussoSCHIO (VICENZA) - Avrebbero messo in piedi una maxi frode fiscale nel settore immobiliare, producendo fatture false per abbattere Iva e imposte e occultando poi le scritture contabili. Il tutto ... ilgazzettino.it

Arrestato l’editore de “Il Cittadino” di Monza e Brianza: frode con corsi di formazione inesistenti https://www.ilnotiziario.net/wp/prima-pagina/arrestato-leditore-de-il-cittadino-di-monza-e-brianza-frode-fiscale-con-corsi-di-formazione-inesistenti/ - facebook.com facebook

Maxi operazione anti- #frode: #sequestri per oltre 114.000 euro a #Desulo Scoperto un sistema fraudolento per ottenere indebitamente oltre 114.992 euro di contributi europei. Indagini in corso da parte della #Procura Europea e dei #Carabinieri x.com