Maxi frode per oltre 4 milioni di euro la Procura chiede l'estradizione per il proprietario de Il Cittadino di Monza

La Procura di Milano ha richiesto l’estradizione di Davide Erba, proprietario de Il Cittadino di Monza, in relazione a una frode superiore ai 4 milioni di euro. L’indagine riguarda l’indebita compensazione di crediti di imposta su corsi di formazione non reali, evidenziando un caso di frode fiscale che coinvolge numerose parti. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle pratiche illecite nel settore economico e fiscale.

La Procura Generale di Milano chiederà al ministero della Giustizia, l'estradizione per Davide Erba accusato di indebita compensazione di crediti di imposta su alcuni corsi di formazione fantasma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maxi frode da 4 milioni: disposto l’arresto dell’editore de “Il Cittadino” di Monza e Brianza, ma è a DubaiLa procura ha disposto l’arresto dell’editore Davide Erba, proprietario del giornale “Il Cittadino” di Monza e Brianza, per una frode fiscale superiore a 4 milioni di euro.

Truffa sui crediti d’imposta e corsi di formazione fantasma: la Procura chiede l’estradizione del proprietario del "Cittadino” Davide ErbaLa Procura di Milano ha chiesto l'estradizione di Davide Erba, proprietario de

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Maxi frode sui bonus edilizi, Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni; Messina, maxi frode fiscale per oltre 8 milioni di euro: scatta il sequestro preventivo per circa 4,6 milioni; Frode fiscale e riciclaggio: maxi confisca da 37 milioni di euro per un imprenditore e un commercialista; Maxi frode sui bonus edilizi, GdF sequestra oltre 10 milioni.

Fisco: 'contabilità parallela', frode da 8 milioni nel Messinese(ANSA) - PATTI, 20 GEN - Una presunta maxi frode fiscale per oltre 8 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Messina che hanno eseguito un decreto di sequestro preve ... msn.com

Maxi frode da 4 milioni: disposto l’arresto dell’editore de Il Cittadino di Monza e Brianza, ma è a DubaiLa procura ha disposto l'arrestato dell’editore Davide Erba, proprietario del bisettimanale Il Cittadino di Monza e Brianza, per frode fiscale ... fanpage.it

Inchiesta che aveva coinvolto oltre 40 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - facebook.com facebook

Frode fiscale, condannato a oltre 10 anni il 're dei surgelati'. Disposte confische per oltre 20 milioni, oltre a quote società e orologi preziosi #ANSA x.com