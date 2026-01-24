Remedy Entertainment ha annunciato due possibili finestre di lancio per il remake di Max Payne 1 e 2. Le informazioni provenienti dai documenti finanziari recenti forniscono indicazioni più precise sulle tempistiche di uscita di questi attesi titoli. Restano quindi da seguire gli aggiornamenti ufficiali che confermeranno la data di pubblicazione di questa rivisitazione dei classici.

L’ uscita di Max Payne 1 & 2 Remake continua a essere uno dei temi più seguiti tra i progetti futuri di Remedy Entertainment e dai documenti finanziari più recenti emergono ora indicazioni più chiare sulle tempistiche. Lo studio ha infatti individuato due possibili finestre di lancio, una più prudente, fissata al 2027, e una potenzialmente anticipata al 2026. Ovviamente molto dipenderà dall’andamento dello sviluppo nei prossimi mesi. GamingBolt segnala che secondo le ultime comunicazioni agli investitori, Remedy prevede di ricevere le royalties legate a Max Payne 1 & 2 Remake nel corso del 2027. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Max Payne 1 & 2 Remake, Remedy ha fissato due possibili finestre di lancio

