Max e Gasp, due allenatori distinti, condividono un'origine comune: Galeone, il loro maestro. Pur avendo stili e visioni diverse, entrambi si sono formati sotto la guida di un allenatore che ha lasciato un'impronta significativa nella loro carriera. Questa connessione evidenzia come un insegnamento possa influenzare percorsi differenti nel calcio, contribuendo alla crescita di tecnici con approcci unici ma radicati in un’origine condivisa.

Il genio non mette barriere: le scavalca. Riconosce le diversità, si arricchisce nel confronto, ha un pensiero divergente, sa adattarsi, intuisce le potenzialità e apprezza il talento. Giovanni Galeone era a suo modo un genio e averlo dimostrato navigando in mare aperto e fuori dalle rotte riservate ai grandi club aggiunge valore al suo percorso e soprattutto alla sua visione. Da qualche mese Galeone non c’è più, ma la sfida di domani tra Roma e Milan lo riguarda profondamente. Se fosse un film, sul cartellone ci sarebbero i faccioni di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri e, sullo sfondo, magari avvolto dal fumo delle tanto amate sigarette, non mancherebbe Galeone con la sua classica espressione un po’ guascona di chi ha saputo godersi il mondo del calcio, prendendosi il bello, archiviando il brutto e lasciando una traccia che forse nel tempo sbiadirà un po’ ma riuscirà a resistere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Max e Gasp, due pensieri formati da Galeone: allievi diversi con un maestro in comune

Leggi anche: Milan-Roma, Ravelli ricorda Galeone nella notte di Leao: “È stato onorato il maestro con una bella sfida”

Gasp si gode la nuova Roma: "Con quei due lì davanti siamo da vertice"Gasp commenta positivamente la prestazione della Roma dopo la vittoria a Torino, sottolineando l'importanza dell'apporto dell'olandese in campo.

Argomenti discussi: Gli allievi diversi. L’eredità di Galeone nelle idee di Gasp e nelle magie di Max; Malen fa subito gol, Dybala come ai vecchi tempi: la Roma vince a Torino e supera la Juve; Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà Gasp; Voeller: Malen è veloce e con un buon dribbling, lo vedo più ala che centravanti.

Vittoria portata a casa con le 2 e 3 linee ma soprattutto qualificazione ottenuta. Contentissimi per la doppietta di Pisilli..stasera si è capito perché Gasp vuole che rimanga qua. Buonissima prestazione anche di Ghilardi. Tutti i miei pensieri sono rivolti a Mancini: - facebook.com facebook

#Gasperini e il pensiero su #Ferguson: "Ora è presente, non impalpabile come a inizio stagione" #ASRoma x.com