Maurizio Francescucci morto nel frontale mentre staccava il turno di vigilanza | Un uomo mite e ben voluto
Maurizio Francescucci, vigilante, ha perso la vita in un incidente frontale mentre rientrava a casa dopo una notte di servizio. Uomo mite e benvoluto, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari e amici. L’incidente ha suscitato cordoglio e riflessioni sulla sicurezza stradale. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.
La strada del ritorno verso casa, dopo una notte passata a vigilare, si è trasformata in tragedia per Maurizio Francescucci. La guardia giurata di Blera stava rientrando da Civita Castellana, dove aveva appena terminato il turno notturno di servizio nella zona industriale. Un tragitto percorso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
