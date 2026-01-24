Maurizio Francescucci morto nel frontale mentre staccava il turno di vigilanza | Un uomo mite e ben voluto

Maurizio Francescucci, vigilante, ha perso la vita in un incidente frontale mentre rientrava a casa dopo una notte di servizio. Uomo mite e benvoluto, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari e amici. L’incidente ha suscitato cordoglio e riflessioni sulla sicurezza stradale. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

