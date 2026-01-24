Maturità 2026 a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia

Per la maturità 2026, sono state rese note le materie della seconda prova scritta per i licei di San Marino. Entro la prossima settimana, sarà possibile conoscere anche in Italia le materie ufficiali. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nell'organizzazione degli esami, offrendo agli studenti un quadro chiaro sulle prove che dovranno affrontare.

Sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta degli esami di maturità per i licei della Repubblica di San Marino. Le indicazioni riguardano tutti gli indirizzi liceali e definiscono le discipline oggetto della prova scritta di indirizzo. Nel dettaglio, per il Liceo Classico la seconda prova sarà di latino. Al Liceo Linguistico, invece, la prova riguarderà due lingue a scelta del candidato tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Per gli studenti del Liceo Scientifico le materie individuate sono matematica e fisica, mentre al Liceo Economico-Aziendale la seconda prova scritta sarà di economia aziendale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2026 e come cambia l’esameLe materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa.

Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novitàNel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità, con alcune novità nelle modalità di valutazione.

