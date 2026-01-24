Mattarella | educazione strumento di uguaglianza e partecipazione

Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza dell’educazione come strumento fondamentale per promuovere l’uguaglianza e la partecipazione civica. Secondo le sue parole, l’istruzione ha storicamente favorito la crescita individuale e il rispetto dei diritti, rappresentando un elemento chiave per il progresso sociale. Questo richiamo invita a riflettere sul ruolo dell’educazione nel costruire una società più equa e inclusiva.

Roma, 24 gen. (askanews) – “L’educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all’affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti. In un contesto segnato da profondi cambiamenti, l’educazione è chiamata a rinnovarsi per poter continuare a corrispondere alla sua funzione di strumento diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Torre Annunziata presenta il Bilancio POP. Cuccurullo: “Uno strumento di trasparenza e partecipazione”

Leggi anche: «Educazione sessuo-affettiva strumento fondamentale di prevenzione, non un pericolo da censurare»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Mattarella: Preoccupazione per ritorno di strategie predatorie; Menzione speciale agli alunni del Convitto G.B. Vico dal presidente Mattarella; L’EDUCAZIONE E’ LA FORZA CHE CI RENDE LIBERI; Con risparmio incentivato, Compagnia di San Paolo fa da sponsor ai giovani in difficoltà per l'università.

Mattarella: educazione strumento di uguaglianza e partecipazioneRoma, 24 gen. (askanews) – L’educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all’affermarsi della dignità dell ... askanews.it

Mattarella: L’educazione è una forza che ci rende liberi. Giovani protagonisti di sistemi educativi moderni e inclusiviIn occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso una dichiarazione che richiama il valore trasformativo dell’educazione nel ... orizzontescuola.it

PERCHÈ IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RIGUARDA CHI SI OCCUPA DI EDUCAZIONE Con l’abituale garbo istituzionale, il Presidente della Repubblica ci inchioda alle nostre responsabilità. Mattarella ha ragione: i giovani vengono - facebook.com facebook