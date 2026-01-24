Mattarella | educazione strumento di uguaglianza e partecipazione

Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza dell’educazione come strumento fondamentale per promuovere l’uguaglianza e la partecipazione civica. Secondo le sue parole, l’istruzione ha storicamente favorito la crescita individuale e il rispetto dei diritti, rappresentando un elemento chiave per il progresso sociale. Questo richiamo invita a riflettere sul ruolo dell’educazione nel costruire una società più equa e inclusiva.

Roma, 24 gen. (askanews) – “L’educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all’affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti. In un contesto segnato da profondi cambiamenti, l’educazione è chiamata a rinnovarsi per poter continuare a corrispondere alla sua funzione di strumento diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

