Mattarella a Cefalù l' appello per la pace nel Mediterraneo | Tutti svolgano azioni quotidiane

A Cefalù, il Presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di azioni quotidiane per promuovere la pace nel Mediterraneo. Nel suo intervento, ha invitato tutti a riflettere sulle proprie responsabilità e a contribuire con comportamenti semplici e costanti, in un contesto di crescente attenzione alle sfide della regione. Un appello alla collaborazione e alla responsabilità condivisa, per un futuro più stabile e pacifico.

"Abbiamo ricevuto oggi una quantità di sollecitazioni e indicazioni per riflettere e per adeguare comportamenti e iniziative rispetto alla pace. È stato un percorso che ha messo insieme la storia che non è passato, ma è svolgimento, e quindi è passato, presente e avvenire. Portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto nelle relazioni e quanto ci è stato sollecitato come tema di riflessione e anche per l'azione quotidiana da svolgere, ciascuno nei suoi compiti e responsabilità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo brevemente, nel duomo di Cefalù, al termine del convegno "Mediterraneo, mare di Pace?", dopo alcune relazioni sui temi del Mediterraneo e della pace nei vari fronti di crisi nel mondo; relazioni definite dal Capo dello Stato anche come parte di un "momento di vero godimento intellettuale, con le innumerevoli sollecitazioni che portiamo dentro di noi".🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Mediterraneo: mare di pace?": convegno nella Cattedrale di Cefalù, ci sarà anche il presidente Mattarella

Mediterraneo: Mattarella a convegno a Cefalù, 'godimento intellettuale e riflessione'

