Durante la recente sfida tra Frosinone e Catanzaro, sono stati segnalati episodi di lancio di materiale pericoloso da parte di alcuni tifosi. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono stati identificati e denunciati tre supporter, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante l'incontro. L'evento evidenzia l'importanza di mantenere un ambiente sportivo rispettoso e controllato.

Tre soggetti sono stati denunciati per lancio di materiale pericoloso in occasione dell’incontro di calcio tra Frosinone e Catanzaro. Gli indagati sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver acceso e lanciato artifizi pirotecnici dallo stadio “Benito Stirpe” durante la partita del 10 gennaio scorso. Le indagini e l’identificazione dei responsabili Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della locale D.I.G.O.S., che hanno svolto un’attenta analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate presso l’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Match tra Frosinone e Catanzaro, fuochi pirotecnici in campo e sicurezza a rischio: tre tifosi nei guai

