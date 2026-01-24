masterplan per ripensare i trasporti

Il Masterplan per i trasporti della Provincia di Sondrio rappresenta uno strumento strategico volto a migliorare la mobilità locale. Promosso dal presidente Davide Menegola, mira a favorire un uso più efficace e sostenibile dei mezzi di trasporto, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla qualità della vita di residenti e lavoratori. La sua corretta attuazione potrà rappresentare un passo importante verso una mobilità più efficiente e responsabile.

Il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola, con un atto di indirizzo strategico lungimirante, ha recentemente deciso di dotare il territorio del Masterplan della Mobilità e dei Trasporti, "strumento" dalla valenza cruciale in quanto, se diffusamente adottato e correttamente attuato, consentirà a chi governa, sia a livello centrale che a di utilizzare la mobilità come leva strategica per migliorare la vita di chi qui abita e lavora. Sondrio è diventata così la prima, tra le province montane della Lombardia, a dotarsi di un simile importante documento di indirizzo strategico, peraltro ’costruito’ con un approccio integrato e multidisciplinare, che ha combinato l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati territoriali disponibili al coinvolgimento dei portatori di interesse, i quali, nella fase del Masterplan hanno potuto esplicitare le esigenze e i vincoli specifici del sistema della mobilità e dei trasporti provinciale, affinché potessero essere recepiti nel documento finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

