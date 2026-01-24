Massa in ventimila al corteo Cgil all’insegna dello slogan la protesta non sia reato

A Massa, circa ventimila persone hanno partecipato a un corteo organizzato dalla Cgil Toscana, in risposta alla repressione del dissenso e in solidarietà con i manifestanti denunciati dopo lo sciopero contro il genocidio in Palestina. L’evento ha avuto luogo il 24 gennaio 2026, sottolineando l’importanza di tutelare il diritto alla protesta e la libertà di espressione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative e con un clima di partecipazione pacifica.

Massa, 24 gennaio 2026 – Circa ventimila persone hanno attraversato questa mattina le strade di Massa nel corteo regionale promosso dalla Cgil Toscana contro "la repressione del dissenso" e in solidarietà ai 37 manifestanti pro Palestina denunciati in seguito alla mobilitazione del 3 ottobre scorso, organizzata in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina. Durante la manifestazione erano state occupate autostrade e stazioni, tanto che ai 37 vengono contestati, a vario titolo e in concorso, reati connessi all' interruzione del pubblico servizio, all'ostacolo alla circolazione dei treni e allo svolgimento della manifestazione, che aveva provocato disagi significativi al traffico ferroviario regionale.

