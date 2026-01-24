Marty Supreme | perdere è vincere vincere è perdere

Marty Supreme è un film che riflette sulle contraddizioni della vittoria e della sconfitta. I fratelli Safdie, con il loro stile originale, offrono uno sguardo autentico sulla complessità delle scelte umane. Un’opera che invita alla riflessione, senza eccessi, mantenendo un tono sobrio e diretto, adatta a chi cerca un approfondimento sulla produzione cinematografica contemporanea.

I fratelli Safdie sono stati una vera e propria rivelazione per il cinema depresso di una Hollywood che continua a girare a vuoto. Dopo il successo di Good Time e Diamanti Grezzi, il duo si è diviso, permettendo ai due fratelli di misurarsi con progetti diversi. Marty Supreme di Josh Safdie non abbandona il lavoro fatto precedentemente, ma anzi lo porta a un livello hollywoodiano: grandi budget, grandi attori, grandi possibilità. Fin dalla massiccia campagna marketing, il film è stato al centro dell'attenzione mediatica e, con la sua uscita nei cinema di tutto il mondo, ha decretato il successo del suo regista e di A24.

