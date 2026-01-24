Marius Borg il figlio di Mette-Marit di Norvegia ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processo

Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, ha ammesso di aver trasportato 3,5 chili di marijuana. A due settimane dall'inizio del processo, sono emersi anche altri reati a suo carico, tra cui aggressioni sessuali e violenza, per un totale di 32 accuse. Il procedimento giudiziario è previsto partire il 3 febbraio, nel contesto di un’indagine che coinvolge più aspetti della sua vicenda legale.

Due delle nuove accuse riguarderebbero due violazioni dell’ordine restrittivo nei confronti di un’ex fidanzata e tre infrazioni al codice della strada. Sei nuove accuse che si vanno ad aggiungere alle precedenti e che porteranno al banco degli imputati il figlio che la principessa Mette-Marit ha avuto con l’imprenditore Morten Borg prima di conoscere l’erede al trono norvegese, innamorarsene e decidere, nonostante tutto, di sposarlo e mettere su famiglia. Quando Mette-Marit è convolata a nozze con Haakon di Norvegia, nel 2001, Marius aveva solo quattro anni. È quindi cresciuto come parte della famiglia reale senza però ricevere un titolo come membro della monarchia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

