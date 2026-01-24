Marina Berlusconi incontra Occhiuto | ecco cosa c' è dietro

Marina Berlusconi ha incontrato Roberto Occhiuto in un momento di rafforzamento per Forza Italia, che si appresta a celebrare il trentaduesimo anniversario dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Da Milano a Napoli, passando per Roma, il partito si prepara a consolidare la propria presenza politica e a rinnovare il proprio impegno nei territori. Questo incontro evidenzia l’importanza di un dialogo costante tra le figure di riferimento del partito.

Da Milano a Napoli, passando per Roma, Forza Italia si prepara a festeggiare i 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Una tre giorni su e giù per la Penisola che vedrà mobilitarsi tutto il partito azzurro, dal segretario Antonio Tajani fino all'ultimo militante. Ma in casa forzista a tenere banco continua a essere il grande attivismo del governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Le voci di una sua possibile opa sul partito sono sempre più insistenti, ma il diretto interessato continua a smentire categoricamente. Intanto però i contatti con la famiglia Berlusconi si fanno sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

