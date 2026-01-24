marco masini in radio il singolo e poi ti ho visto cadere

Marco Masini pubblica in radio il nuovo singolo E poi ti ho visto cadere che anticipa il prossimo album di inediti. Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile Perfetto imperfetto (Momy Records, Concerto Music BMG ), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani.. Già disponibile, invece, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali E poi ti ho visto cadere, brano che anticipa il progetto discografico, brano scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, tramite il testo e le scelte di arrangiamento racconta, con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico, il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

