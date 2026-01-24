Marcella Papa un secolo di sogni e ricordi Una donna forte coraggiosa e generosa

Casaglia ha celebrato il centenario di Marcella Papa, una donna che rappresenta forza, coraggio e generosità. L’evento ha riunito familiari, amici e la comunità locale, con la presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa presente a rendere omaggio a questa traguardo importante. Un momento di festa per ricordare un secolo di ricordi e sogni, testimonianza di una vita ricca di significato e di valori condivisi.

Casaglia in festa per "onorare" i cento anni di Marcella Papa. C'erano i familiari, gli amici, il paese e la presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa ad applaudire lo spegnimento delle candeline. Una vita, quella di Marcella, dedicata alla famiglia, al lavoro, alla comunità: "una donna molto forte, innamorata della vita e pronta, ancora oggi, a dare un aiuto agli altri", ha detto la figlia Paola. Dopo le elementari al Ciabatti di Porta Pesa, Marcella, prima di cinque figli, è stata avviata a imparare un mestiere: maglierista, sarta, ricamatrice in bianco fino ad essere assunta dalla Spagnoli, dove rimase fino a 32 anni.

