Marcel Proust che stile! La vera bellezza amica della verità non è cosa per esteti

Marcel Proust, con il suo stile unico, ci invita a riflettere sulla vera bellezza, legata alla verità più che all’estetica. Come Whitehead osservava, la storia della filosofia si configura come un commento a Platone. Allo stesso modo, il pensiero e la letteratura francese del ’900 rappresentano una nota a margine, arricchendo e approfondendo il nostro modo di comprendere l’esistenza e l’arte.

Per lo scrittore francese "un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vista sociale e nei nostri vizi". Due saggi proustiani del 1920 raccolti da Massimo Carloni Diceva Whitehead che la storia della filosofia è una lunga nota a margine a Platone. Nello stesso senso, il pensiero e la letteratura francese del ’900 sono una nota a margine a Proust: i temi della distinzione e del mimetismo sociale, ad esempio, che occuperanno mezzo secolo più tardi Perec, Bourdieu e Girard, non sono già tutti contenuti nella “Recherche”? La quale “Recherche”, a sua volta, riassume le forme letterarie delle epoche precedenti, assegnando a ognuna un cantuccio limitato nell’economia della sua cattedrale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

