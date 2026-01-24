Mamme non siete sole | l' infermiera che combatte le paure del post-parto bussando alla vostra porta
“Mamme, non siete sole”: un’infermiera dedicata si propone di accompagnarvi nel percorso post-parto, offrendo ascolto e supporto. Con competenza e comprensione, aiuta a superare le paure e le difficoltà che possono sorgere in questa fase delicata, contribuendo a ricostruire fiducia e serenità. Un punto di riferimento affidabile per affrontare con calma e consapevolezza le sfide di questo importante momento.
Diventare mamma è un viaggio emotivo e fisico che porta gioia ma anche ansia, stanchezza e insicurezza. Sarò in grado di gestire il mio bambino? Cresce bene? Sto sbagliando qualcosa? Devo farlo dormire? Quanto deve mangiare? Queste solo alcune delle domande che solitamente assillano le neo mamme.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
