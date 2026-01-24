Maltemposi contano danni | sopralluoghi

Dopo il passaggio di un ciclone nel Sud Italia e nelle Isole, la Sardegna ha dichiarato l’emergenza regionale per un anno e stanziato 5,5 milioni di euro per interventi di ripristino. Sono in corso sopralluoghi per valutare i danni causati dal maltempo, che ha provocato significativi disagi e danni alle infrastrutture. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza e il ripristino delle aree colpite.

12.15 Dopo i danni causati dal passaggio del ciclone sul Sud Italia e sulle Isole, la Sardegna ha dichiarato l'emergenza regionale per 12 mesi e disposto l'uso di 5,5mln per gli interventi. Allerta gialla nel Nord-Ovest, attesa la neve. Continuano in Sicilia i sopralluoghi per stimare i danni, nei Comuni della costa ionica, dove si sono viste mareggiate tra le più violente inm 50 anni. Chiesti emergenza nazionale e commissario per ricostruzione. Danni stimati in totale, circa 2mld.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maltempo Sud e Isole,si contano i danniIl maltempo che ha interessato il Sud e le Isole ha causato ingenti danni nelle regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno richiesto lo stato di emergenza.

Maltempo nel Sud Italia, si contano i danniIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato il Sud Italia, provocando intense mareggiate e venti forti in Sicilia, Calabria e Sardegna.

