Maltempo sulla costa ionica Schifani in sopralluogo | Interventi immediati e piena fiducia nel governo

A causa del maltempo sulla costa ionica, il presidente Schifani ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. La Regione ha ribadito il suo impegno e la piena fiducia nel governo per interventi immediati. L’obiettivo è garantire risposte concrete ai cittadini, coinvolgendo Protezione civile e sindaci. Un segnale di unità e attenzione per affrontare le criticità del territorio.

« I siciliani possono contare sul governo regionale, su quello nazionale, sulla Protezione civile e sui sindaci: siamo tutti mobilitati per dare risposte concrete». Con queste parole oggi, 24 gennaio, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito l'impegno delle istituzioni dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la costa catanese, causata dal ciclone Harry. Schifani ha assicurato che dedicherà gran parte della sua attività quotidiana alla gestione dell'emergenza, con l'obiettivo prioritario di rimuovere le situazioni di pericolo e avviare rapidamente gli interventi urgenti.

