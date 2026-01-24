Maltempo sopralluogo di Schifani sulla costa catanese Da Roma la nomina di un commissario per la ricostruzione

In seguito al maltempo sulla costa catanese, il presidente Schifani ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. Da Roma, è stata annunciata la nomina di un commissario per la ricostruzione. Le autorità hanno assicurato supporto e coordinamento tra governo regionale, nazionale, Protezione civile e amministrazioni locali, per affrontare le conseguenze dell’evento e garantire un intervento rapido ed efficace.

«Ai siciliani dico che possono contare sul governo regionale, su quello nazionale, sulla Protezione civile e sui sindaci: siamo mobilitati per andare incontro a tutti. Come presidente della Regione e come padre di famiglia dedicherò larga parte della mia giornata a lavorare per affrontare l'emergenza ed eliminare le situazioni di pericolo. Poi, come prevede la legge, il governo nazionale nominerà un commissario per la ricostruzione: ben venga. Sorrido alle polemiche che ho letto su alcuni organi di stampa, mi fido assolutamente del premier Meloni, sono sicuro che sceglierà una figura affidabile, operativa, che sappia assumersi le responsabilità.

