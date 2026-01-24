Maltempo nuova perturbazione investe la Sardegna | piogge e gelo arrivano dalla Groenlandia

Una nuova perturbazione proveniente dalla Groenlandia sta interessando la Sardegna, portando piogge e temperature in diminuzione. L’allerta gialla riguarda principalmente il nord-ovest dell’isola, dove sono segnalati alberi sradicati, frane e alcune strade chiuse nel Sulcis-Iglesiente. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività locali.

Allerta gialla nel nord-ovest dell’Isola. Alberi sradicati, frane e strade chiuse nel Sulcis-Iglesiente. In arrivo una nuova ondata di maltempo proveniente dalla Groenlandia Una perturbazione di origine atlantica sta investendo la Sardegna, portando con sé raffiche di vento fino a 70 chilometri orari, piogge diffuse e neve sui rilievi. Il maltempo sta interessando in particolare il nord-ovest dell’Isola, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico, con particolare attenzione all’area del Logudoro. La situazione, però, resta critica in diverse zone del Sud Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

