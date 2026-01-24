Maltempo nel weekend e poi serie di perturbazioni con pioggia vento e neve

Nel corso del fine settimana e nelle settimane successive, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili. Sono previste diverse perturbazioni che porteranno pioggia, vento e neve in varie regioni, influenzando le attività quotidiane e i trasporti. Le previsioni meteo indicano un quadro complesso che durerà fino alla fine del mese, richiedendo attenzione e aggiornamenti costanti.

(Adnkronos) – Maltempo nel weekend e poi una serie di perturbazioni con pioggia, vento e pure neve sull'Italia fino a fine mese, secondo le previsioni meteo degli esperti. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che una perturbazione intensa, come quella in discesa dalla Groenlandia (colma di aria fredda), e in ingresso in queste ore.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

