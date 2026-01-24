Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani domenica 25 gennaio | le regioni a rischio

Per domenica 25 gennaio, un’area di maltempo interesserà il Centro-Nord dell’Italia, portando con sé temporali, piogge e nevicate. È stata diramata un’allerta meteo gialla, che segnala condizioni di rischio moderato. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali disagi causati dal tempo avverso.

Torna il maltempo sull'Italia con il passaggio di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord: attese piogge e nevicate. Per la giornata di domani, domenica 25 gennaio, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla in 12 regioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

