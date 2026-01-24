Maltempo allerta meteo gialla domani | le regioni a rischio

Domani l’Italia sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa di una nuova perturbazione. Le condizioni climatiche prevedono piogge diffuse e nevicate a basse quote nelle regioni del Centro-Nord. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità per eventuali indicazioni sulle condizioni meteorologiche e le precauzioni da adottare.

Meteo, nelle prossime ore è atteso il passaggio di una nuova perturbazione sull’Italia che porterà maltempo diffuso su gran parte del Centro-Nord, con piogge estese e nevicate fino a quote basse sui rilievi delle regioni settentrionali. La situazione ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, domenica 25 gennaio. Nel bollettino ufficiale è stata disposta allerta meteo gialla per 12 regioni, con diversi livelli di rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Allerta meteo gialla domani: le regioni coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

