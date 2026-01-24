Maltempo allerta meteo gialla domani | le regioni a rischio

Da thesocialpost.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani l’Italia sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa di una nuova perturbazione. Le condizioni climatiche prevedono piogge diffuse e nevicate a basse quote nelle regioni del Centro-Nord. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità per eventuali indicazioni sulle condizioni meteorologiche e le precauzioni da adottare.

Meteo, nelle prossime ore è atteso il passaggio di una nuova perturbazione sull’Italia che porterà maltempo diffuso su gran parte del Centro-Nord, con piogge estese e nevicate fino a quote basse sui rilievi delle regioni settentrionali. La situazione ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, domenica 25 gennaio. Nel bollettino ufficiale è stata disposta allerta meteo gialla per 12 regioni, con diversi livelli di rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Allerta meteo gialla domani: le regioni coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maltempo allerta meteo gialla domani le regioni a rischio

© Thesocialpost.it - Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 novembre: le regioni a rischio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

URGENTE! Nubifragio Devastante in Toscana: Allerta Arancione in 5 Regioni! | FLASH NEWS

Video ?? URGENTE! Nubifragio Devastante in Toscana: Allerta Arancione in 5 Regioni! ?? | FLASH NEWS

Argomenti discussi: Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 22 gennaio 2026: le regioni a rischio; Continua il maltempo, allerta meteo gialla a Palermo: venti di burrasca, piogge intense e mareggiate; Maltempo in arrivo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla.

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 25 gennaio: le regioni a rischioTorna il maltempo sull'Italia con il passaggio di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord: attese piogge e nevicate ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 24 gennaio: le regioni a rischioPiogge e temporali in arrivo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 24 gennaio, una allerta meteo gialla per temporali su ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.