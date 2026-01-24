Il maltempo al Sud ha causato ingenti danni, con stime che superano il miliardo di euro, includendo agricoltura e pesca. La Sicilia è la regione più colpita, con danni valutati almeno a 750 milioni di euro. Il governo si prepara a deliberare lo stato di emergenza per affrontare l’emergenza e avviare gli interventi necessari per la ripresa.

Solo in Sicilia, la terra più colpita, si parla di danni per almeno 750 milioni di euro. Ma si supera il miliardo se si includono le perdite per agricoltura e pesca, 300 milioni i danni stimati in Calabria, oltre 200 milioni in Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo al sud, il governo pronto a deliberare lo stato d'emergenza

Maltempo: Meloni, lunedi’ Cdm per deliberare stato emergenzaLunedì si terrà una riunione del Consiglio dei ministri convocata da Giorgia Meloni, durante la quale sarà discussa la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dall’intensa ondata di maltempo.

Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorseIl Consiglio dei ministri di lunedì discuterà la dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone del Sud Italia colpite dall’ondata di maltempo, in particolare dal passaggio del ciclone Harry.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Maltempo al Sud, sospesi i collegamenti ferroviari tra Palermo e Catania | Evacuate 100 persone a Cagliari; Maltempo al Sud, danni per 2 mld. Lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorse; Maltempo al Sud, lunedì in Cdm stato d'emergenza e prime risorse; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali.

Maltempo al Sud, lunedì in Cdm stato d'emergenza e prime risorseSi stimano almeno 2 miliardi di euro di danni: in Sicilia oltre un miliardo, in Sardegna almeno mezzo miliardo, in Calabria centinaia di milioni di euro. Quello che ha colpito Sardegna, Calabria e ... tg24.sky.it

Maltempo Calabria, Furgiuele (Lega): bene Salvini su fondi urgenti per i danni al SudBene che il vicepremier e ministro Matteo Salvini abbia ribadito l’urgenza di uno stanziamento straordinario da un miliardo per far fronte ai gravi danni causati dal maltempo nel Mezzogiorno e anche ... strettoweb.com

Il presidente della Regione sui luoghi colpiti dal maltempo: “Ai siciliani dico che possono contare non solo sul governo regionale, ma anche su quello nazionale”. Nuove regole per la costa - facebook.com facebook

Maltempo, anche la 5 Stelle Todde ammette l'impegno del governo: "Al lavoro per garantire rapidi aiuti" x.com