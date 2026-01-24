Malamovida a Roma Gualtieri rinnova e amplia l' ordinanza anti-minimarket | i quartieri coinvolti

Il Comune di Roma ha emanato una nuova ordinanza, firmata dal sindaco Gualtieri, che limita l’attività dei minimarket nei quartieri interessati. La misura, valida fino all’11 ottobre 2026, prevede la chiusura serale delle attività di vicinato nel settore alimentare dalle 22 alle 5, dal venerdì alla domenica. Questa decisione mira a regolare la movida e garantire un equilibrio tra vivibilità e attività commerciali nei quartieri coinvolti.

Le misure saranno valide fino all'11 ottobre 2026, allargato il raggio di azione in città, con l'obiettivo di contrastare assembramenti, vandalismi e disagi per i residenti Dal Comune di Roma una nuova stretta anti-movida. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato una nuova ordinanza che dispone, fino all’11 ottobre 2026, la chiusura nelle ore serali (dalle 22 alle 5), dal venerdì alla domenica, di tutte quelle attività di vicinato del settore alimentare sprovvisti di tavoli interni per la consumazione dei prodotti. Basti pensare a quanto accaduto nei mesi scorsi nei quartieri del II municipio: da San Lorenzo a corso Trieste, dal Flaminio a piazza Bologna, non solo nei weekend ma anche durante la settimana si registrano assembramenti che, il più delle volte, si spostano sulle sedi stradali impedendo il regolare passaggio di mezzi pubblici e privati.🔗 Leggi su Romatoday.it Capodanno 2026, Gualtieri firma l'ordinanza anti bottiPer il Capodanno 2026, Roma Capitale ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici dall’1 gennaio alle 24:00 del 6 gennaio. Leggi anche: Roma, Gualtieri firma ordinanza per emergenza freddo e neve Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Scontri tra i tifosi di Roma e Fiorentina sull'a1 a Casalecchio di Reno armati di mazze e bastoni. Valter Rimini #fiorentina #roma - facebook.com facebook

