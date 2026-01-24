Dopo molte speculazioni, si chiarisce il futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan è infatti vicino a firmare un nuovo contratto, mettendo fine alle voci di un possibile trasferimento alla Juventus. La decisione conferma la volontà del giocatore di continuare con il club rossonero, assicurando stabilità tra i pali e un ulteriore rafforzamento della rosa.

che è prossimo a firmare un nuovo accordo. l futuro di Mike Maignan sarà ancora a tinte rossonere. Nonostante le insistenti voci di mercato che negli ultimi mesi lo avevano accostato a diverse big europee e la suggestione, ormai tramontata, di un suo possibile approdo alla Juventus a parametro zero, il portiere francese ha scelto di legarsi a vita al Milan. I bianconeri intanto stanno definendo l’arrivo di En-Nesyri. L’annuncio della fumata bianca. A svelare i dettagli definitivi di questa trattativa è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, decade definitivamente la suggestione. Svelato il futuro del portiere rossonero

Maignan Juve, Tare sul rinnovo del portiere rossonero: «Non abbiamo mai parlato di numeri». Poi il focus sul futuroPrima del match, Tare ha commentato il futuro di Maignan, smentendo qualsiasi trattativa di mercato e confermando l’intenzione di prolungare il suo contratto.

Leggi anche: Maignan Milan, il futuro del portiere rossonero resta in bilico? Cosa filtra sul futuro del francese

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juventus, Moretto: ‘Occhio ai bianconeri per Maignan’La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, osservando con interesse ogni possibile occasione per migliorare la rosa a disposizione e garantire un salto di qualità in vista ... it.blastingnews.com

Juventus, Maignan resta nel mirino dei bianconeri per l'estateLa Juventus osserva con crescente attenzione il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, punto fermo del Milan e tra i migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, è finito nuovamente ... it.blastingnews.com

Il #Milan blinda la porta con un rinnovo monstre per #Maignan fino al 2031 Secondo Gianluca Di Marzio, risolto anche il nodo commissioni: nei prossimi giorni arriverà la firma ufficiale Il francese era stato accostato anche alla #Juve. Lo avreste visto ben - facebook.com facebook

#Maignan #Juve #Tare esce allo scoperto x.com