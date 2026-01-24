Mahmood a sorpresa presenta un brano inedito alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi Un’anticipazione del nuovo album e intanto canta anche per Muccino – VIDEO

Il cantante Mahmood ha partecipato alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi, presentando un brano inedito che farà parte del suo prossimo album. L’artista ha anche eseguito una performance per il regista Gabriele Muccino. L’evento ha rappresentato un’occasione di anticipazione sui nuovi progetti musicali di Mahmood, offrendo ai presenti una prima ascolto delle sue future uscite.

Sorpresa Mahmood. L'artista, ieri venerdì 23 gennaio, era presente alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi dove si è esibito in passerella con un suo brano inedito che sarà contenuto nel suo prossimo album. Intanto il cantautore ha firmato "Le cose non dette", il titolo della canzone originale per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, in uscita nelle sale il 29 gennaio.

