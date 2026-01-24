Machete nello zaino a scuola | carabinieri all’Itis Giordano Bruno di Budrio

Nella mattinata di oggi, all’Itis Giordano Bruno di Budrio, i carabinieri sono intervenuti a seguito del rinvenimento di un’arma da taglio nello zaino di uno studente. La scena si è svolta presso la sede di via 1 Maggio, generando momenti di tensione tra studenti e staff scolastico. L’episodio è sotto approfondimento per accertarne le circostanze e garantire la sicurezza di tutti.

Mattinata di forte tensione all’Itis Giordano Bruno, nella sede di via 1 Maggio a Budrio, dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri per la presenza di un’arma da taglio nello zaino di uno studente. La situazione che ha suscitato particolare allarme, perchè ricorda da vicino la tragica .🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Scuola, all'Istituto "Giordano Bruno" è tempo di orientamento Leggi anche: Va a scuola con una sciabola, trovata nello zaino di uno studente durante dei controlli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Giovani e coltelli, dalla strada alle scuole: i numeri che spiegano l'emergenza; Verona tra microcriminalità e ‘ndrangheta. Cologno Monzese, in manette spacciatore ventenne: per difendersi aveva nello zaino un machete di 51 centimetriCologno Monzese (Milano), 10 settembre 2025 – Un 22enne peruviano, irregolare e con precedenti, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Lambrate della Polizia di Stato per detenzione ai fini ... ilgiorno.it Verona tra microcriminalità e ‘ndrangheta( Federico Dal Cortivo) L’Ultima notizia è quella di un egiziano che girava con un machete nello zaino in stazione …Sembrava un film girato in Colombia tra i narcos…e invece siamo a Verona. Come ... giornaleadige.it L’Ultima notizia è quella di un egiziano che girava con un machete nello zaino in stazione…Sembrava un film girato in Colombia tra i narcos…e invece siamo a Verona. Come volevasi dimostrare le vuote parole d’ordine delle “ istituzioni” sono solo acqua fres - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.