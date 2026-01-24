MaGeMa alla consulta di Voltana | Così potenzieremo il sito produttivo

Ma.Ge.Ma. presenta i progetti alla consulta di Voltana, illustrando come le iniziative possano contribuire a potenziare il sito produttivo. È essenziale sottolineare che il successo delle imprese si riflette positivamente sull’intera comunità, creando un circolo virtuoso di crescita e sviluppo condiviso. Questo approccio mira a rafforzare la collaborazione tra impresa e territorio, favorendo un progresso sostenibile e duraturo.

"Ci capita molto spesso di ribadire quanto il benessere delle imprese influisca sul benessere di tutta la comunità. È per questo che seguiamo con attenzione i movimenti societari e gli investimenti che si realizzano sul nostro territorio". Sono le parole della sindaca di Lugo, Elena Zannoni, a seguito dell'incontro, tenutosi a Voltana, con i dirigenti di Ma.Ge.Ma., società agricola cooperativa che fa parte del Gruppo Martini di Longiano, storica realtà zootecnica romagnola operante nel settore mangimi e carni. "In questi giorni – osserva la prima cittadina –, insieme alla Consulta di Voltana abbiamo incontrato i dirigenti di Ma.

