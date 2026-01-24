Il Napoli esprime vicinanza al presidente Aurelio De Laurentiis, colpito da un importante momento di lutto familiare. In queste ore, la squadra e i sostenitori si uniscono nel rispetto e nella solidarietà, riconoscendo l'importanza dei valori umani in momenti difficili come questi. La comunità Napoli si stringe intorno al presidente, condividendo il dolore e la vicinanza nel rispetto della privacy della famiglia De Laurentiis.

Oltre al solo calcio, in casa Napoli, ci si stringe anche attorno al dolore che sta affrontando in queste ore il Presidente Aurelio De Laurentiis e la sua famiglia. La società partenopea, sul proprio profilo ufficiale di X, ha lasciato un messaggio di cordoglio. Scomparsa la moglie del cugino: il messaggio. È scomparsa la moglie dell'Avv. Nico Balzano, cugino di De Laurentiis. A darne il triste annuncio, è il Napoli: "Aurelio, Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, unitamente a tutto il Calcio Napoli e alla Filmauro, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il cugino del Presidente, Avv.

© Spazionapoli.it - Lutto per il Presidente Aurelio De Laurentiis: arriva il tweet

Leggi anche: A processo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio

Leggi anche: Mostrano in diretta a Conte il tweet di De Laurentiis: “Ma il presidente si riferiva a me?”

