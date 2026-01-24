L’urlo di Giovanni Franzoni sulla Streif | il trionfo azzurro nel tempio dello sci

Giovanni Franzoni ha ottenuto una vittoria significativa sulla Streif di Kitzbühel, uno dei tracciati più impegnativi dello sci alpino. Il giovane atleta bresciano ha preceduto Odermatt e Schieder, contribuendo a una giornata storica per lo sport italiano. Questo risultato testimonia la crescita e il talento degli atleti azzurri in un contesto di grande tradizione e difficoltà.

Il giovane talento bresciano domina la discesa di Kitzbühel precedendo Odermatt e Schieder in una giornata che entra nella storia dello sport italiano Giovanni Franzoni ha scritto una pagina indelebile della Coppa del Mondo conquistando la discesa libera di Kitzbühel con una prestazione che rasenta la perfezione tecnica e il coraggio puro. Dopo il segnale lanciato con il terzo posto a Wengen e il dominio nelle prove cronometrate, l'azzurro ha confermato di essere il nuovo padrone della velocità mondiale.

