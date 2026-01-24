Lupo ‘declassato’ | Allarmi ingiustificati E abbatterli resta comunque un reato

La Regione Marche ha declassato il lupo da specie rigorosamente protetta a protetta, in conformità con le direttive europee. Questa decisione ha suscitato diverse reazioni, evidenziando come gli allarmi siano stati ritenuti ingiustificati. Nonostante ciò, l’abbattimento del lupo rimane comunque un reato, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti per la tutela della biodiversità.

Ascoli, 24 gennaio 2026 – Anche la Regione Marche, come da direttiva Ue, ha declassato il lupo da specie rigorosamente protetta a protetta. Ma cosa significa in concreto? L’abbiamo chiesto al naturalista e divulgatore Nazzareno Polini. Primo passo verso l’abbattimento dei lupi: non è più una specie super protetta Dottor Polini, quindi adesso si possono cacciare i lupi? “No. È prevista al massimo l’uccisione di 8 esemplari sull’intero territorio regionale e solo dalle autorità dopo un comprovato atteggiamento problematico dell’esemplare. Il che vuole dire un parere obbligatorio, anche se non vincolante, dell’Ispra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lupo "declassato": "Ora i piani di gestione"Il recente declassamento del lupo rappresenta un cambiamento significativo nella gestione di questa specie.

